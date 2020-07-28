Şişli Gayrettepe Müselles Sokak'taki bir binanın önündeki trafoda, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken çalışmalar sürüyor. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Bina içerisinde 30 kişi vardı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden patlamayla ilgili yapılan açıklamda şunlara yer verildi:

"Saat 14.05 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin dış kısmında trafo patlaması meydana gelmiş, olay esnasında bina içerisinde yaklaşık 30 kişi olduğu, 110 ve 112 unsurlarınca gerekli müdahalenin yapıldığı, dumandan etkilenen ve yaralanan şahsın bulunmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam etmektedir."