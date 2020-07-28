Şehit Samet Çaldır'ın naaşı Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi. Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'ne taşındı. Şehidin cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehit Arslan Kırıkkale'de toprağa verildi

Ulaştırma er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Dün akşam helikopterle getirildiği Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi morguna konulan şehit Arslan'ın naaşı, öğle vakti cenaze töreninin yapılacağı Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camii'ne getirildi.

Anneyi yakınlları teselli etti

Şehidin annesi Güler Arslan da tabuta sarılarak, "Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün" diye ağıt yaktı. Anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çevrimli köyü mezarlığına defnedildi.

Samsun ve Mersin'de de veda

Şehit askerlerden Caner Mayendağı için de Samsun'un İlkadım ilçesinde tören gerçekleştirildi. 25 yaşındaki şehidin cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aynı kazada şehit düşen Er Mustafa Dağlı için de memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde cenaze töreni vardı. Ulucami'de kılınan cenaze namazın ardından şehidin naaşı Tepeköy'de defnedildi.

Mersin'in Mut ilçesinde dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.