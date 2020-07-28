Beşbinevler Mahallesi 76. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, apartmanı tahliye etti.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken tahliye sırasında İbrahim Efe, Ahmet Emir ve Esra Özen, Sıla, Ayşe ve Ayhan Umut Küçüköter ile Raziye Bulut dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.