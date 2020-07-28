Bilişim eğitimi artık lise seviyesinde verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlik alanında bir ilke imza attı. Bilişim temelli nitelikli insan gücü için kolları sıvadı. 13 üniversite, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK ve birçok bilişim şirketi destek verdi. Çalışmalar sonucunda, "Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ortaya çıktı.

Siber güvenlik alanında eğitim verecek Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtım toplantısı ve iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

Teknopark Konferans Salonundaki törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Şirketlerde staj imkanı sağlanacak

Törende konuşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Lise öğrencilerimiz daha lise yıllarında firmalarla iç içe bir hayat yaşayacaklar. Umut ediyoruz ki daha üniversiteye gitmeden çok ciddi donanımlanacaklar ve hem buradaki kuluçka merkezlerinde hem de şirketlerde staj ve iş imkanlarıyla hayatlarına devam edebilecekler” dedi.

"Okulumuz önemli bir açığı kapatacak"

Bugün de İstanbul'da bir ilke imza atıldığını ifade eden Vali Yerlikaya ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, siber güvenlik lisemizi açıyoruz. Türkiye'nin teknoloji üssü, İstanbul'un teknoloji geliştirme merkezi Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sanayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik altyapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı karşıyayız."

Tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Yerlikaya, bunu sağlamanın en etkili yolunun ise eğitim olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Gökhan Yücel, “Egemenlik iddiası artık karada, havada, denizde yaşandığı gibi artık siber alanda yaşandığı günleri artık daha şiddetli ve hızlı yaşayacağız” dedi.

5 yıl eğitim verilecek

Lise, 1 yılı hazırlık programı olmak üzere toplam 5 yıl sürecek. Eğitim tamamen İngilizce olacak. Müfredatta, robotik kodlama, kuantum şifreleme, yapay zeka atölyeleri ve siber tatbikat gibi dersler yer alacak. Okul ilk öğrencilerini bu yıl LGS puanıyla alacak. Kontenjan ise 30 öğrenci ile sınırlı olacak. Burada eğitim görecek öğrencilere, Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkanı sunulacak.