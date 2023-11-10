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Türkiye
AA 10.11.2023 07:36

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası

Kağıthane'de plakasını söktüğü motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 326 lira ceza kesildi.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cendere Caddesi'nde 8 Kasım'da motosikletli bir kişinin trafik akışını tehlikeye soktuğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Motosiklet sürücüsünün, kırmızı ışıkta durduğu, araç plakasını sökerek yoluna devam ettiği esnada tek tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kimliği saptanan sürücü M.B. gözaltına alındı.

Ekipler, M.B.'ye plakasız araç kullanmaktan 6 bin 890 lira, trafik kurallarına yasaklarına ve yükümlülüklerine uymamaktan da 436 lira olmak üzere 7 bin 326 lira ceza kesti.

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