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Türkiye
AA 10.11.2023 04:03

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Malatya'da borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı
[Fotograf: AA]

Battalgazi ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Otomatik tüfek ile tabancaların kullanıldığı kavgada A.Y, K.B, S.Y, N.İ, B.İ, M.Ş, Ş.B. ile M.B, silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden, O.B. ve M.İ. ise darp neticesinde yaralandı. Taraflara ait otomobil ile eve de kurşun isabet etti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli O.B, otomatik tüfek ve tabanca ile yakalandı.

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