Alkollü sürücü önce korkuluklara sonra taksiye çarptı: 4 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Ramazan T., kullandığı otomobil ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen taksiye çarparak durabildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ramazan T., ile Gizem K., Emir K., ve Rozerin A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı.

Bu sırada kazaya neden olan otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar, yan yolda seyir halinde olan Faruk K. kontrolündeki servis minibüsüne saplanarak, camlarını kırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza anında minibüste yolcu bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, minibüste hasar oluştu.

Sürücü alkollü çıktı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan T.'nin 1.38 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kaza sonrası otomobil ve taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.