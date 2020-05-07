Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 07.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü ve iki kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: zincirleme kaza trafik Kazası pendik İstanbulSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 10:24
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