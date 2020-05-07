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Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteorolojiden yapılan son hava tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının düşmesi beklenen Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Öğle saatlerine kadar bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinde, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: yağmur sağanak meteoroloji İstanbulSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:22
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