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Türkiye
AA 17.11.2024 19:06

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı belirlendi.

Yasa dışı eylem yaptığı tespit edilen F.İ. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere ve 1 balistik yeleğe de el konuldu.

Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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