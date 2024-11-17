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Türkiye
AA 17.11.2024 18:04

Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda ulaşım normale döndü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu ekiplerin çalışması ve tipinin durmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, söz konusu yolda gece saatlerinde oluşacak buzlanma nedeniyle sürücülerden tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardunuç ilçesine gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz" dedi.

Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu.

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