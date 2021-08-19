Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığındaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan, kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Esenler'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul
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