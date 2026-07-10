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Türkiye
AA 10.07.2026 07:25

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, özellikle Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç üstlenme suçlarına karışan zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.

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