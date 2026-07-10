Meclis'e sunuldu: Sahte diploma düzenleyene hapis cezası geliyor

Diploma sahteciliği ve akademik hırsızlığa ağır yaptırımlar geliyor. AK Parti'nin Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören 28 maddelik teklifi Meclis'e sunuldu.

Teklife göre, sahte diploma düzenleyenler ile kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenleri hapis cezaları bekliyor.

Türkiye'de yabancı bir eğitim kurumu adına kanuna aykırı ön lisans, lisans veya lisans üstü program açanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mevzuata aykırı yükseköğretim kurumu açanlar da 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak. Bu kuruluşların reklamını yapanlara ise 3 yıla kadar hapis öngörülüyor.

Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişilere 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Akademik unvanlar geri alınacak

Teklif, akademik unvanların usulsüz elde edilmesini de hedef alıyor. Tez, makale veya kitabını başkasına yazdıranların akademik unvanları geri alınacak, bu kişiler meslekten çıkarılacak. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazdıran ve buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası uygulanacak. Bu suçu meslek haline getirenlerde ceza 20 bin güne kadar çıkacak.

Akademik hırsızlık yapanlara Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.