12. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek

AK Parti'nin 30 maddeden oluşan 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Kanun Teklifi"' Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklife göre, hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek. Böylece yargılama süreçleri kısalacak. İdari yargıda da bu yıl için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Ayrıca, avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak. Noter evrakının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.

IBAN dolandırıcılığına karşı yeni düzenleme

Teklifte 'IBAN dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı düzenleme de bulunuyor. Buna göre; suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılacak. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Alacaklarda değer kaybı önlenecek

Alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.