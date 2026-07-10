2026 LGS sonuçları öncesi EBA şifresi nasıl alınır? Şifre alma rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, EBA üzerinden de erişime açılacak.

Sonuçların açıklanacağı gün sistemde yoğunluk yaşanabileceği için öğrencilerin EBA şifrelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

Peki, EBA şifresi nasıl alınır? Şifresini unutan öğrenciler hangi adımları takip etmelidir? İşte öğrenciler ve veliler için EBA şifresi alma ve yenileme rehberi...

Veliler ve öğretmenler aracılığıyla EBA şifresi nasıl alınır?

EBA şifresi olmayan öğrenciler, şifrelerini velileri veya öğretmenleri aracılığıyla iki farklı yöntemle temin edebilirler:

Veli aracılığıyla şifre alma (e-devlet ile)

Adım 1: Öğrencinin velisi (ebeveyn veya yasal temsilci), kendi e-Devlet bilgileri ile EBA sistemine giriş yapar.

Adım 2: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan "Profil" menüsüne tıklayarak "Öğrenci Şifre" seçeneğini belirler.

Adım 3: Sistem tarafından üretilen tek kullanımlık şifreyi öğrencisine iletir.

Öğretmen aracılığıyla şifre alma (e-Devlet veya MEBBİS ile)

Adım 1: Öğrencinin öğretmeni, e-Devlet veya MEBBİS bilgileri ile EBA sistemine giriş yapar.

Adım 2: "Profil" menüsü altında yer alan "Öğrenci Şifre" seçeneğini kullanarak ilgili öğrenci için tek kullanımlık giriş şifresi oluşturur ve öğrenciye teslim eder.

EBA tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş nasıl yapılır?

Veliden veya öğretmenden alınan şifre tek kullanımlık ve yalnızca ilk giriş işlemi için geçerli.

Adım 1: Öğrenci, velisinden ya da öğretmeninden aldığı tek kullanımlık şifre ile EBA platformuna giriş yapar.

Adım 2: Sisteme girildikten sonra, bundan sonraki süreçte kullanılmak üzere yeni ve kalıcı bir şifre belirlenerek ilgili alanlara yazılır.

Adım 3: Şifrenin unutulması durumunda kurtarma işlemlerinde kullanılmak üzere, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri sisteme kaydedilir. Bu bilgiler daha sonra "Profilim" ekranı üzerinden de güncellenebilir.

EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

Daha önce şifre alan ancak şifresini hatırlamayan öğrenciler için iki farklı çözüm yolu bulunuyor:

İletişim bilgileri tanımlı olanlar için: Eğer daha önce EBA profilinde e-posta veya telefon bilgileri paylaşıldıysa, giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklanarak yeni şifre oluşturma kodu talep edilebilir.

İletişim bilgileri tanımlı olmayanlar için: Profilinde güncel iletişim bilgisi bulunmayan öğrenciler, yeniden velilerinden, yasal temsilcilerinden veya öğretmenlerinden yeni bir tek kullanımlık şifre talep etmek durumunda.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte olası aksaklıkların önüne geçilmesi adına, tüm 8. sınıf velilerinin ve öğrencilerinin EBA giriş bilgilerini önceden test etmeleri öneriliyor.