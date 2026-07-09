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Gündem
AA 09.07.2026 21:47

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreniyle ilgili soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreniyle ilgili soruşturma

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

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