Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı ağırlayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini duyurdu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edilecektir. Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ülkemizin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yinelenmesi öngörülmektedir."