Ankara Valisi Canbolat'tan Ankaralılara NATO Zirvesi teşekkürü

Ankara Valiliği, Vali Canbolat'ın teşekkür mesajını sosyal medya hesabından yayınladı.

Canbolat, Türkiye'nin ev sahipliğinde, başkent Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'ni başarıyla, huzur ve güven ortamında tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başkentimiz Ankara ve değerli Ankaralı hemşehrilerimiz, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olan zirve süresince büyük bir özveri ve misafirperverlikle başarılı bir ev sahipliği yapmıştır.

Gösterilen özveri, disiplin ve koordinasyon anlayışı; devletimizin güçlü kurumsal kapasitesini en güzel şekilde yansıtmıştır.

Bu önemli organizasyon süresince büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız olmak üzere; lojistik ve altyapı desteği sunan tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve sürece katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, başkentimizin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha kanıtlayan, zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine büyük bir olgunluk ve sabırla yaklaşan siz kıymetli Ankaralı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."