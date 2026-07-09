Çok Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.07.2026 19:11

Çelik: Barbarca eylemlerde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın kapatılmasına, "Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik: Barbarca eylemlerde bulunanlar, kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."

ETİKETLER
Ömer Çelik AK Parti
Sıradaki Haber
NATO Zirvesi'nin resmi menüsünü hazırlayan şef, sofranın detaylarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı ağırlayacak
19:52
İki ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
19:22
Güneş Sistemi'nin iki ucunda aynı gizemli kimyasal keşfedildi
19:02
Ankara Valisi Canbolat'tan Ankaralılara NATO Zirvesi teşekkürü
18:10
NATO Zirvesi'nin resmi menüsünü hazırlayan şef, sofranın detaylarını anlattı
Yavru leyleklerden 10 bin kilometrelik göç öncesi kanat idmanı
Yavru leyleklerden 10 bin kilometrelik göç öncesi kanat idmanı
FOTO FOKUS
15 Temmuz şehidinin babası: Bin evladım olsa gözümü kırpmadan feda ederim
15 Temmuz şehidinin babası: Bin evladım olsa gözümü kırpmadan feda ederim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ