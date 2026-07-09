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Gündem
AA 09.07.2026 17:25

Emine Erdoğan: NATO Ankara Zirvesi’nin ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum."

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Emine Erdoğan NATO Ankara Zirvesi
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