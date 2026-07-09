Emine Erdoğan: NATO Ankara Zirvesi’nin ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 9, 2026
Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum. ????????#NATOsummit pic.twitter.com/R8uVr2fZZu
Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum."