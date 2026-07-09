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Ekonomi
AA 09.07.2026 17:09

Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirterek, "Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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