Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor

İnsanoğlu milyonlarca yıllık evrimsel sürecini Dünya yerçekimine uyum sağlayarak tamamladı. Uzay çağının başlangıcından bu yana yapılan araştırmalar, astronotların kas ve kemik yapılarının uzayda nasıl zayıfladığını açıkça ortaya koymuştu.

Ancak bilim dünyası, yerçekimsiz ortamın insan beyni üzerindeki etkilerini yeni yeni keşfediyor. Yapılan son çalışmalar, uzay yolculuklarının beynin yapısını ve işleyişini doğrudan değiştirdiğini gösteriyor.

Beynin yerçekimsiz ortama sıra dışı uyumu

Londra Üniversitesi Birkbeck bünyesinde yürütülen ve çok sayıda beyin görüntüleme çalışmasını bir araya getiren yeni bir araştırma, yerçekimi ortadan kalktığında beyinde kalıcı değişimler yaşandığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, mikroçekim ortamında beynin hareket, denge ve vücut farkındalığını yöneten bölgelerinde fiziksel farklılaşmalar tespit etti. Nöroplastisite olarak adlandırılan bu süreçte beyin, yerçekimsiz ortama ayak uydurabilmek için kendisini adeta yeniden kabloluyor. Bu durum astronotların yeni çevrelerine uyum sağlamasını kolaylaştırsa da, dünyaya veya başka bir gezegene dönüş anında büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor.

Mars görevlerinde büyük tehlike

Astronotlar bugüne kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdikleri sürenin ardından Dünya'ya döndüklerinde kapsamlı bir rehabilitasyon süreciyle karşılanıyor ve uzmanlar eşliğinde normal yerçekimine alışıyordu. Ancak gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan Ay ve Mars görevlerinde durum oldukça farklı olacak.

Yaklaşık sekiz aylık bir uzay yolculuğunun ardından Mars'a ayak basacak olan astronotlar, Dünya ile anlık iletişim imkanı olmadan, tamamen kendi kararlarıyla iniş yapmak zorunda kalacak. Mikroçekim ortamına tamamen adapte olmuş bir beyin, Mars'ın yerçekimiyle karşılaştığında ciddi bir yön duygusu kaybı ve koordinasyon bozukluğu yaşayabilir.

Uzmanlar, en gelişmiş roketlere sahip olunsa bile, duyusal motor değişimleri nedeniyle doğru kararlar alamayan bir mürettebatın tüm görevi tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.

Çözüm arayışları ve gelecek

Bilim kurgu filmlerinde sıkça görülen ve yapay yerçekimi oluşturan devasa dönen uzay araçları, teorik olarak kas, kemik ve beyin yapısını korumak için en ideal çözüm olarak kabul ediliyor. Ancak bu tür sistemlerin inşası yüksek maliyetler ve mühendislik zorlukları barındırıyor.

Bu nedenle bilim insanları, astronotların beyinlerindeki yerçekimi algılayan merkezleri hafif elektrik akımlarıyla uyararak bu adaptasyon sürecini kolaylaştıracak alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor.

Araştırmacılar zorluklara rağmen uzay görevlerinin, insan beyninin sınırlarını ve esnekliğini Dünya'da asla mümkün olamayacak bir netlikle anlamak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtiyor.