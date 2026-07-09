Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 09.07.2026 16:07

İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak yüzde 94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa’nın en dakik havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) günlük olarak yayımladığı First Wawe raporuna göre, İstanbul Havalimanı haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak yüzde 94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa’nın en dakik havalimanı oldu.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında kalkış saati performansında Avrupa’nın büyük merkezlerine liderlik etti. EUROCONTROL tarafından yayımlanan günlük First Wawe raporuna göre İGA İstanbul Havalimanı Haziran ayında Avrupa’nın büyük merkezli havalimanları arasında yüzde 94,3 zamanında kalkış performansı oranıyla birinci sırada yer aldı. Havalimanı ayrıca Avrupa’da en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydederek sadece 3,7 dakika ile öne çıktı. Bu başarıyı mümkün kılan misafirlerimize, meslektaşlarımıza ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu

ETİKETLER
Havacılık İstanbul Havalimanı İstanbul
Sıradaki Haber
BES'te fon büyüklüğü 2,4 trilyon lirayı aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Emine Erdoğan: NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum
17:16
Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor
17:10
Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı
17:11
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
17:01
Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor
16:58
HİK uçağı görevini başarıyla tamamladı
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ