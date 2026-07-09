Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarının yavaş dolduğu ve geçen yıla kıyasla farkın açıldığı belirtildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 7 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 10,3 milyar metreküp daha az seviyede bulunduğu kaydedilen açıklamada, depoların mevcut hızla doldurulması halinde, Avrupa’daki doğal gaz stok seviyesinin 1 Ekim itibarıyla yüzde 75’in altında kalabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının, yaklaşan kış döneminde tüketicilere güvenilir gaz arzı açısından önemli riskler oluşturabileceği ifade edildi.

Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.