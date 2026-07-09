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Gündem
AA 09.07.2026 16:56

HİK uçağı görevini başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlama görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

HİK uçağı görevini başarıyla tamamladı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, hava sahasında görevini başarıyla icra etti. Sahip olduğu gelişmiş radar ve komuta kontrol yetenekleriyle görevini başarıyla yerine getiren HİK uçağımız, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlama kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu" denildi.

HİK uçağı görevini başarıyla tamamladı

Paylaşımda, görevini tamamlayan uçağın fotoğraflarına yer verildi. 

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Milli Savunma Bakanlığı NATO Ankara Zirvesi
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