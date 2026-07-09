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Gündem
AA 09.07.2026 16:31

Yapımı süren Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyük olacak.

Yapımı süren Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu.

Buna göre, karargah, toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor.

Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek
Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek

Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın 4 katı büyüklüğünde olacak.

Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargahın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

1 milyon bitki ve ağaç

Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan proje sonunda Keops Piramidi'nin yaklaşık hacmi olan 2 milyon metreküp beton, Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak.

Ayrıca, Londra Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğünde 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.

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Milli Savunma Bakanlığı
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