Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2026 16:54

İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği açıklandı.

İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler'de 2025'in en popüler çocuk isimlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, 2025'te, bir önceki yıla oranla yüzde 4'lük artışla 5 bin 957 erkek bebek Muhammed adını aldı.

Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulanan açıklamada, erkek bebeklere verilen en popüler isimlerde ikinci sırada Noah, üçüncü sırada ise Leo olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 2025'te kız bebeklere 2 bin 386 ile en çok Olivia adı verildiği, bu ismin 10 yıl üst üste ilk sırada yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kız bebekler için en popüler ikinci ismin Lily olduğu belirtilen açıklamada, üçüncü sırada ise Amelia adının yer aldığı ifade edildi.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Emine Erdoğan: NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum
17:16
Uzay yolculukları astronotların beynini yeniden şekillendiriyor
17:10
Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı
17:11
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
17:01
Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarında kış riski artıyor
16:58
HİK uçağı görevini başarıyla tamamladı
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazeleri Potoçari'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı: 3 adet E-ZPT daha envantere katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ