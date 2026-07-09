İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi yine Muhammed oldu

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler'de 2025'in en popüler çocuk isimlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, 2025'te, bir önceki yıla oranla yüzde 4'lük artışla 5 bin 957 erkek bebek Muhammed adını aldı.

Muhammed isminin böylelikle İngiltere ve Galler'de üst üste 3. kez en popüler isim seçildiği vurgulanan açıklamada, erkek bebeklere verilen en popüler isimlerde ikinci sırada Noah, üçüncü sırada ise Leo olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 2025'te kız bebeklere 2 bin 386 ile en çok Olivia adı verildiği, bu ismin 10 yıl üst üste ilk sırada yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kız bebekler için en popüler ikinci ismin Lily olduğu belirtilen açıklamada, üçüncü sırada ise Amelia adının yer aldığı ifade edildi.