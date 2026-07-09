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Dünya
AA 09.07.2026 16:41

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD Hava Üssü’nün hedef alındığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD Hava Üssü’nün hedef alındığını duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün’deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.

Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü’nün 10 balistik füze ile hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.

Ürdün ordusu, İran’dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirmişti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, füzelere müdahale edildiğini ve etkisiz hale getirildiklerini kaydetmişti.

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