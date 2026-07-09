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Türkiye
AA 09.07.2026 16:23

Ordu'da bugün denize girilmesine izin verilmeyecek

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Ordu'da bugün denize girilmesine izin verilmeyecek

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre bugün kentin batı kesimlerinde Fatsa ve Ünye ilçelerinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 9 Temmuz Perşembe günü Fatsa ve Ünye ilçelerimizde saat 13.00'ten sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."

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