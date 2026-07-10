Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüp evleri havaya uçurdu

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bint Cubeyl ilçesine bağlı Konin beldesinde çok sayıda evi ve altyapıyı patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'e ait bir İHA da akşam saatlerinde Nebatiye vilayetindeki Kefr Tebnit ile Yukarı Nebatiye beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Nebatiye vilayetine bağlı Keferrumman beldesinin doğu kesimindeki bir tabiat koruma alanına İHA'larla yanıcı maddeler attığı belirtildi.

Yaklaşık 8 bin 500 çam ağacının bulunduğu koruma alanında çıkan yangında geniş bir ormanlık alan kül olurken, güvenlik riski nedeniyle itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 kişiyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarındaki Ali Tahir Tepeleri'nde Hizbullah mensubu olduğunu ileri sürdüğü bir kişiyi hava saldırısıyla öldürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında da bir kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, gün içinde Nebatiye kırsalında 2 ayrı araca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Keferrumman beldesine düzenlediği 2 İHA saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.