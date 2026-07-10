KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, hastaneye kaldırıldı

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.