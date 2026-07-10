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Dünya
AA 10.07.2026 20:30

İran müzakere heyetine yakın kaynak, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacağı iddiasını yalanladı

İran'da müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD ile görüşmelerin gelecek hafta yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

İran müzakere heyetine yakın kaynak, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacağı iddiasını yalanladı

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen kaynağın İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Kaynak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmeler için hazırlıkların tamamlandığına dair iddiaların ve teknik görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen kaynak, müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda İran resmi makamlarının bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.

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