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Dünya
AA 10.07.2026 17:49

Trump: İran'la müzakereler devam edecek ama ateşkes sona erdi

ABD Başkanı Trump, "İran bizden “görüşmeleri” devam ettirmemizi istedi. Kabul ettik ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi" açıklamasında bulundu.

Trump: İran'la müzakereler devam edecek ama ateşkes sona erdi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "İran bizden 'görüşmeleri' devam ettirmemizi istedi. Kabul ettik, ancak ABD ateşkesin sona erdiğini açık bir dille bildirdi." ifadelerini kullandı.

Katarlı heyet Tahran'a gitmişti

Öte yandan, Katarlı müzakerecilerden oluşan bir heyet, İran’ın başkenti Tahran’a gitmişti. Katarlı heyetin, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla söz konusu ziyareti yaptığı aktarılmıştı.

Ayrıca Katar heyeti, taraflar arasında daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için İranlı yetkililerle görüşecekti.

Haberlerde, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğü bilgisine yer verilmişti.

Masada son dönemde tırmanan gerilim var

Görüşmelerin odağında, ABD-İran mutabakat zaptının uygulanması, Washington ile Tahran arasında son dönemde tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan seyrüsefer anlaşmazlıkları yer alıyor.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı. 

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