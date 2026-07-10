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Ekonomi
AA 10.07.2026 17:28

Bakan Şimşek: Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayisinde yakalanan başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak, katma değerli üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Şimşek: Üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal medya hesabından mayıs ayı sanayi üretim verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayi üretiminin mayısta beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini ifade eden Şimşek, "Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artışın mayısta yüzde 7,9 olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayisinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor, üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz."

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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