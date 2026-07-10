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Gündem
TRT Haber, AA 10.07.2026 17:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirten Erdoğan, Liberya ile savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da iş birliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelikleri nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai’ı tebrik etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile bir araya geldi

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