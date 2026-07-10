Parçalı Bulutlu 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.07.2026 14:33

Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını açıkladı.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik. Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."

 

ETİKETLER
KKTC Enerji Elektrik
Sıradaki Haber
Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 773 milyar liraya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Görme engelliler, 15 Temmuz şehitleri için Ankara'ya pedal çeviriyor
15:31
İran: Siyonist rejim, savaşçıların vereceği cevaptan dolayı güvende olmayacak
15:28
15 Temmuz şehitleri İstanbul’da bir dizi programla anılacak
15:19
Bakan Gürlek'ten Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin paylaşım
15:20
Japonya Savunma Bakanı Koizumi Eminönü'nde balık ekmek yedi
15:09
LGS tercihinde öğrencilere rehber olacak "Rota Maarif" erişime açıldı
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
Milano'da Filistin bayrağı renklerindeki paraşütüyle Duomo Katedrali'nden atladı
Milano'da Filistin bayrağı renklerindeki paraşütüyle Duomo Katedrali'nden atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ