Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını açıkladı.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik. Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."