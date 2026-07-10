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Gündem
AA 10.07.2026 15:17

Bakan Gürlek'ten Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gürlek'ten Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yılına ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını anımsattı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirten Gürlek, "Milletimizin asırlık hasretini sona erdiren bu tarihi adım, Türkiye'yi vesayetin gölgesinden çıkararak milli iradenin hakim olduğu güçlü yarınlara taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinin ve milletimize olan sarsılmaz inancının müstesna bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk yargısının, Danıştay'ın verdiği kararla milletin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık verdiğini kaydeden Gürlek, şunları kaydetti:

"Ayasofya semalarında yükselen ezanlar ve saflarında eda edilen namazlar, egemenliğimizin ve millet iradesinin güçlü bir nişanesidir. Bu kutlu emaneti yeniden ibadete açarak milletimizin gönlündeki büyük özlemi dindiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinde ezanların, saflarında duaların kıyamete kadar eksik olmamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

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Akın Gürlek Adalet Bakanlığı Ayasofya Camii
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