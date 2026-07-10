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Türkiye
AA 10.07.2026 15:38

Görme engelliler, 15 Temmuz şehitleri için Ankara'ya pedal çeviriyor

Konya'da görme engelli bisikletçiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 259 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşacak.

Görme engelliler, 15 Temmuz şehitleri için Ankara'ya pedal çeviriyor

Kılıçarslan Meydanı'ndan "Vatan Engel Tanımaz" sloganıyla hareket eden 7'si görme engelli 12 kişilik ekip, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların anısına yol güzergahında çeşitli noktalarda ziyaretlerde bulunacak.

Rumi Görme Engelliler Derneği Başkanı Ökkeş Mendilli, etkinlik öncesi, güzergahta bulunan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçesinde, 15 Temmuz gazileriyle şehit ailelerinin ziyaret edeceklerini söyledi.

Görme engelliler, 15 Temmuz şehitleri için Ankara'ya pedal çeviriyor

Ardından, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ağır hasar gören Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret edeceklerini ifade eden Mendilli, "TBMM'de bomba atılan noktaya karanfil bıraktıktan sonra turumuzu MHP Genel Merkezi'nde nihayete erdirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Mendilli, yolculuğun 4 gün süreceğini ve konaklayarak Ankara'ya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından görme engelli bisikletçiler ve beraberindeki ekip, tandem bisikletlerle polis korteji eşliğinde Ankara'ya doğru yola çıktı.

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Konya Engelli Bisiklet 15 Temmuz
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