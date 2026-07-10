Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacaklar. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum.

Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.

Değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Keskin değişimlerin sıradanlaştığı dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka hayatın her alanını derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü net şekilde gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısı idi. Bunlara hızlı karar ve destek mekanizmaları eklendi.

Savaşlar artık sadece cephelerde değil siber saldırı ve dezenformasyonlarla yürütülüyor. İHA ve İDA araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yeni bir denklem ile karşı karşıyayız. Keşif ve haber almanın kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam sevk ve iradesi de her zamankinden daha önemli hale getirdi. MSÜ'de yetişen subaylar hem planlama hem sevk ve iradede eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Komutanlarımız yeni destanlar yazmaya devam ediyor.

"Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız"

Biz de uluslararası güvenlik paradigmasının değişime uğradığı bu dönemde emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Yazılımcılarımız, mühendislerimiz, firmalarımız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Ordumuzu son teknolojilere sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni rekora imza attık.

Birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Ecdadın mirasına ne güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü rol üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı olması için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. NATO'ya Ankara'da başarı ile ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.

Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimiz ile paylaştık. Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde olduğumuz coğrafyada alnımız ak başımız dik olmak için güçlü olmalıyız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız.

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