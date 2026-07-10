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Gündem
AA 10.07.2026 13:45

İletişim Başkanı Duran: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum

İletişim Başkanı Duran "Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs konusunda kabul ettiği, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosunun Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili kararına tepki gösterdi.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürecek; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur. Siyasi saiklerle alınan hiçbir karar bu gerçeği değiştiremeyecek, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyecektir."

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