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Dünya
AA 10.07.2026 13:52

Avrupa Birliği nüfusu 452 milyona yükseldi

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibarıyla 452 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği nüfusu 452 milyona yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2026 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı.

Buna göre, AB nüfusu 2026 başında bir önceki yıla kıyasla 706 bin kişi artarak 452 milyon oldu.

Böylece, 2021 yılında Covid-19 salgını döneminde yaşanan düşüşün ardından AB nüfusu üst üste beşinci yıl büyümesini sürdürdü. AB nüfusu son 10 yılda 8 milyon, son 20 yılda ise 16 milyon kişi arttı.

En kalabalık ülke Almanya oldu

Bu yılın başında AB ülkeleri arasında en kalabalık ülke 83,5 milyon nüfusla Almanya olurken, onu 69,1 milyonla Fransa, 58,9 milyonla İtalya 49,6 milyonla, İspanya ve 36,3 milyonla Polonya izledi.

Veriler, AB'de 2012'den bu yana doğumlardan fazla ölüm yaşanması nedeniyle nüfusun doğal yolla azaldığını ancak bu kaybın net göç sayesinde telafi edildiğini gösterdi. Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus ise 86 milyon 92 bin 168 olarak belirlenmişti.

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