  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2026 13:46

AB'den Facebook ve Instagram'a "bağımlılık yapan tasarım" suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Meta'yı Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıları bağımlılığa yönlendiren tasarım unsurları nedeniyle dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

AB'den Facebook ve Instagram'a "bağımlılık yapan tasarım" suçlaması

AB Komisyonu, Meta hakkında yürütülen soruşturmada Facebook ve Instagram'da bağımlılık yapıcı tasarımların Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Açıklamada, Facebook ve Instagram'da kullanılan sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş öneri sistemlerinin kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde oluşturduğu risklerin yeterince değerlendirilmediğinin tespit edildiği bildirildi.

Özellikle sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve kişiselleştirilmiş içerik önerilerinin kullanıcıların platformda daha uzun süre kalmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, bunların sağlıksız kullanım alışkanlıklarını ve zorlayıcı kullanım davranışlarını teşvik ettiği belirtildi.

"Bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan risklerle etkili mücadele edilmiyor"

Açıklamada, Meta'nın çocukların gece saatlerinde Instagram veya Facebook'ta geçirdikleri süreye ilişkin mevcut bilgileri göz ardı ettiğine işaret edilerek, "Meta'nın mevcut risk azaltma önlemleri bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan risklerle etkili bir şekilde mücadele edilmediğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Meta'nın Facebook ve Instagram'ın tasarımında değişikliğe gitmesi gerektiği belirtilen açıklamada, söz konusu bulguların soruşturmanın nihai sonucunu oluşturmadığı ve Meta'nın savunmasını sunma hakkı bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, soruşturma sonunda Komisyonun ihlal kararı vermesi halinde Meta'ya küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Facebook Instagram Sosyal Medya Meta
Sıradaki Haber
İran'ın eski lideri Hamaney bir hafta süren törenlerin ardından Meşhed'de defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Avrupa Birliği nüfusu 452 milyona yükseldi
13:52
İletişim Başkanı Duran: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum
13:26
Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi
13:07
Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
12:59
Bakan Gürlek: Faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlatıyoruz
13:03
İran'ın eski lideri Hamaney bir hafta süren törenlerin ardından Meşhed'de defnedildi
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ