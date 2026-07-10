IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 9 milyon 400 bin varil altında kaldı.

Rapora göre, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının ardından Körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla Körfez'den gelen petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı. Ancak güvenlik endişeleri ve ABD donanmasının refakatine duyulan ihtiyaç nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı zaman zaman kesintiye uğrarken, bölgesel petrol arzı savaş öncesi seviyenin günlük yaklaşık 11 milyon 400 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi günlük yaklaşık 2 milyon 450 bin varil artarak 38 milyon 390 bin varile yükseldi. Söz konusu artışın büyük bölümünü, günlük yaklaşık 900 bin varille Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 630 bin varille Kuveyt sağladı.

OPEC+ grubu dışındaki ülkelerin arzı ise günlük yaklaşık 1 milyon 630 bin varil artışla 60 milyon 370 bin varile yükselirken, bu artışın günlük yaklaşık 940 bin varille yarısından fazlası Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklandı.

Böylece, küresel petrol arzı haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldi.

Bu yıl için arz tahmini yükseldi ancak risk devam ediyor

Rapora göre, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçiş hacimlerinin iyileşmeye devam etmesi halinde küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 102 milyon 600 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Bu seviye, geçen yıla göre günlük yaklaşık 3 milyon 700 bin varillik düşüşe işaret ederken, geçen ay yayımlanan rapordaki tahmine kıyasla günlük 210 bin varil yukarı yönlü revize edildi. Ancak raporda Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin müzakerelerin sürmesi ve saldırıların devam etmesi nedeniyle bu öngörüye yönelik risklerin devam ettiği belirtildi.

Küresel petrol üretiminin 2027'de ise günlük yaklaşık 7 milyon 500 bin varil artarak 110 milyon 100 bin varile yükseleceği tahmin edildi.

Bu yıl için talep tahmini yukarı yönlü revize edildi

IEA, küresel petrol talebi öngörüsünü ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü gerçekleşen teslimatlar nedeniyle önceki tahminine göre günlük 70 bin varil yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1 milyon varil azalarak 103 milyon 460 bin varile gerilemesi bekleniyor. Bunun Kovid-19 salgınının etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020'den bu yana ilk yıllık talep düşüşü olacağı öngörülüyor.

Rapora göre, küresel petrol talebi mayısta yıllık bazda günlük 5 milyon 300 bin varil azalarak 2026'nın en düşük seviyesi olan günlük 97 milyon 900 bin varile geriledi. Ancak ABD ile İran arasında haziran ortasında varılan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının artması ve Asya'da ertelenmiş talebin devreye girmesiyle talepte toparlanma başladı. Düşük petrol fiyatları ve ekonomik görünümdeki iyileşme de petrol tüketimini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

IEA, 2027 yılına ilişkin günlük yaklaşık 2 milyon varillik talep artışı tahminini korurken, küresel petrol talebinin 105 milyon 470 bin varile ulaşacağını öngördü.

Ayrıca, 2025-2027 döneminde ise yıllık ortalama talep artışının günlük 480 bin varille tarihsel eğilimlerin altında kalacağı tahmin edildi.