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TRT Haber 10.07.2026 12:14

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Parlamentosunun kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Parlamentosunun kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinin şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosunda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

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Ömer Çelik Türk Silahlı Kuvvetleri Avrupa Parlamentosu
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