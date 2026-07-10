  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 10.07.2026 12:47

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den hava savunmada yerlilik vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkanlığın koordinasyonunda hayata geçirilen yerli ve milli projelerle Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirdiklerini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den hava savunmada yerlilik vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "gök vatan" savunmasına yönelik atılan yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamasında "Gök Vatan savunmasında büyük gün" ifadesini kullanan Görgün, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldıklarını belirtti.

ASELSAN'a yaklaşık 1,5 milyar euroluk hava savunma görevi
ASELSAN'a yaklaşık 1,5 milyar euroluk hava savunma görevi

ÇELİKKUBBE vizyonu ve NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda atılan adımlarla savunma sanayii alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4000’in üzerinde şirket, yaş ortalaması 34’ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz.

Başkanlığımız koordinasyonunda hayata geçirilen her yerli ve milli proje, kaynaklarımızın ülke içinde kalmasını sağlıyor, istihdamı destekliyor ve sanayi kapasitemizin artırılmasına katkı sunuyor. Savunma sanayimizin bugünlere gelmesinde tarihi bir rol üstlenen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

1 milyar 470 milyon 500 bin euroluk sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak 1 milyar 470 milyon 500 bin euroluk sözleşme imzalandı.

ÇELİKKUBBE, tüm hava savunma unsurlarının ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını sağlıyor. ÇELİKKUBBE ile KORKUT, HİSAR-A, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O ve SİPER gibi hava savunma sistemleri, birbirlerine entegre şekilde çalışabiliyor. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de ÇELİKKUBBE içerisinde bir bütün halinde görev yapıyor.
 

ETİKETLER
Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ASELSAN
Sıradaki Haber
ASELSAN'a yaklaşık 1,5 milyar euroluk hava savunma görevi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Avrupa Birliği nüfusu 452 milyona yükseldi
13:49
AB'den Facebook ve Instagram'a "bağımlılık yapan tasarım" suçlaması
13:52
İletişim Başkanı Duran: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum
13:26
Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi
13:07
Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
12:59
Bakan Gürlek: Faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlatıyoruz
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ