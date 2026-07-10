  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera, İHA 10.07.2026 12:52

İran'ın eski lideri Hamaney bir hafta süren törenlerin ardından Meşhed'de defnedildi

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ve Irak'ın çeşitli kentlerinde bir hafta süren cenaze törenlerinin ardından doğum yeri olan Meşhed kentinde defnedildi.

İran'ın eski lideri Hamaney bir hafta süren törenlerin ardından Meşhed'de defnedildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney son yolculuğuna uğurlandı.

İran basınında yer alan haberlere göre Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin Peygamber-i Azam avlusunda kılınan cenaze namazının ardından, Hamaney’in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi düzenlendi.

Hamaney’in naaşı daha sonra aynı türbenin Dar'üz Zikr salonunda toprağa verildi.

Hamaney’in defnedilmesiyle birlikte, İran'ın yanı sıra bölge ülkelerinden milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen ve günler süren cenaze törenleri sona ermiş oldu.

Cenaze namazı kılınmıştı

Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri kapsamında İran’ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılınmıştı.

Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırmıştı.

Eski dini liderin, cenaze namazının ardından aile üyelerinin katılacağı özel bir merasim sonrasında İmam Rıza Türbesi’ndeki bölümlerden birine defnedileceği açıklanmıştı.

Yakınlarıyla birlikte hayatını kaybetmişti İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırıda, Ali Hamaney’in damadı, bir kızı, 14 aylık torunu ve İran’ın şimdiki dini lideri Mücteba Hamaney’in eşi de yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
IEA: Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz haziranda günlük 4,1 milyon varil arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Avrupa Birliği nüfusu 452 milyona yükseldi
13:49
AB'den Facebook ve Instagram'a "bağımlılık yapan tasarım" suçlaması
13:52
İletişim Başkanı Duran: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum
13:26
Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi
13:07
Ticaret Bakanlığından Ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme
12:59
Bakan Gürlek: Faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlatıyoruz
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
İletişim Başkanı Duran: NATO Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin etkin rolü bir kez daha görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ