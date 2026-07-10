29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan 1'er olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye geri getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, S.O, Y.T, S.K, F.M, S.M, N.A, S.B, H.K, M.D, Y.B, B.D, L.T, T.Y, B.M, F.E, H.İ.Ç, Ü.M, N.T, K.N, Ç.Y, D.B, C.B, A.D, S.Ö, U.Ç, B.K, Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A, S.B, M.A, Ü.K, H.M, F.C, S.Y, M.Ö, B.B, G.B, H.U, N.A, M.A, G.K, H.Ç, K.C, H.K, İ.U, A.İ, B.K, B.A, K.Y, B.Y, H.A. ve Ü.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu Türkiye'ye getirildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde ülkeye geri getirilen 54 kişinin arasında, Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden iki tehlikeli yeni nesil organize suç örgütünün kritik isimleri de yer alıyor.

Ekvador ve Almanya'dan Türkiye'ye iade edildiler

Uluslararası iş birliği çalışmalarıyla Türkiye'ye getirilen 54 kişi içerisindeki iki kritik isim ve bağlı oldukları örgütler şunlar:

Barış Boyun Örgütü Üyesi Ekvador'dan Getirildi: "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış BOYUN organize suç örgütü üyesi Aslan ALKAN, Ekvador'dan Türkiye'ye getirildi.

Baygaralar Örgütü Üyesi Almanya'dan Getirildi: "Tasarlayarak Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, BAYGARALAR organize suç örgütü üyesi Sedat OK, Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar hiç durmadan aynı kararlılıkla devam edeceğini ve firarilerin tek tek ülkeye getirileceğini bir kez daha vurguladı.