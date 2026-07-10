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Gündem
TRT Haber 10.07.2026 09:54

LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

LGS sonuçları açıklandı

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