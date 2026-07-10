Okul saldırıları TBMM gündeminde: Sosyal medya temsilcileri sunum yapacak

Meclis'te kurulan Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarında sona yaklaşıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Salı günü 9'uncu toplantısını yapacak.

Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemler ile ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak. Hem güvenlik tedbirleri hem de bu tedbirler alınırken eğitim öğretimin etkilenmemesi toplantının gündemini oluşturacak.

Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformları ile olacak. X, Google, Meta ve Tiktok temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Komisyon bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, bu süreçte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da iki kez saha çalışması yaptı. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin kabirlerini ziyaret ederek öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Okul yetkililerinden valiliğe, alanında uzman akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına tüm ilgililerden bilgi aldı.